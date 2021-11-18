Пуск «Протон-М» с двумя спутниками связи перенесен на 12 декабря

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен с 6 за 12 декабря. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, пуск отложен из-за необходимости доработки разгонного блока.

Ракета должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что запланированный на 8 ноября запуск спутников перенесен на 6 декабря.

Спутники планируется разместить на геостационарной орбите — круговой орбите высотой 36 тыс. км — в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они должны обеспечить высококачественные услуги связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 12 телекоммуникационных спутников «Экспресс». Ожидается, что к 2030 году в ее состав войдут еще 14 спутников.