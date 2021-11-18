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В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ

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Минсельхоз предупредил о вероятных проблемах с урожаем картофеля в этом году. Это следует из писем замглавы ведомства Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина от 28 октября и 1 ноября. «Известия» ознакомились с ними.

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В документах указано, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).

Подорожание картофеля во многом связано со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды, пояснено в письме. Поэтому специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. Торговые сети также включены в этот процесс. Этот товар заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, и ситуация с ценами будет более стабильной, указано в письме.
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали: проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье (зима–весна).

«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности страны», — отметили в Минсельхозе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале:

«Рядом съели: из-за плохого урожая РФ намерена закупать больше картофеля в СНГ»

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