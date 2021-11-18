Прямой эфир
Мир
Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала иск на Болдуина и продюсеров
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с Сибирью и югом РФ
Мир
Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Мир
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможный перенос запуска СП-2
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Россия выступила против бомбардировок сирийских территорий Израилем
Мир
Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Мир
РФ сообщила о скорой отправке медикаментов и продуктов в Афганистан

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом здании в центре Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГУ МЧС по Москве проверяет информацию о пожаре в центре столицы, произошедшем в ночь на четверг, 18 ноября, в Филипповском переулке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы отмечают, что загорелось шестиэтажное жилое здание. Дым наблюдается на третьем этаже.

Данные о пострадавших и причинах возгорания выясняются.

Накануне в складском помещении предприятия в подмосковном Серпухове, где изготавливаются лакокрасочная продукция и пластик, возник пожар. Его площадь составила 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021