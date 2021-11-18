Очевидцы сообщили о пожаре в жилом здании в центре Москвы

ГУ МЧС по Москве проверяет информацию о пожаре в центре столицы, произошедшем в ночь на четверг, 18 ноября, в Филипповском переулке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы отмечают, что загорелось шестиэтажное жилое здание. Дым наблюдается на третьем этаже.

Данные о пострадавших и причинах возгорания выясняются.

Накануне в складском помещении предприятия в подмосковном Серпухове, где изготавливаются лакокрасочная продукция и пластик, возник пожар. Его площадь составила 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет.