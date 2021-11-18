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Балерина Гомес назвала слухи о попытке суицида ложью бойфренда

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Первая иностранная балерина, выступающая на сцене Большого театра, Мариана Гомес сообщила, что никакого покушения на свою жизнь не совершала, а слухи об этом — «черный пиар», инициированный бойфрендом. Об этом она написала на странице Instagram 17 ноября.

«Спешу сообщить, что я абсолютно здорова и физически, и морально. То, что вы можете читать в прессе, не более чем провокация и клевета. Все, кто меня знает, уверена, подтвердят, что я не способна причинить вред ни себе, ни кому-либо еще. Я не потерплю публичных вмешательств в свою личную жизнь. О ложном обвинении трусливого человека я уже сообщила в правоохранительные органы», — написала Гомес.

Балерина пошутила, что стала знаменитостью из-за сообщений в СМИ о попытке суицида.

Ранее, 16 ноября, РЕН ТВ сообщил о попытке 34-летней артистки балета свести счеты с жизнью после ссоры с любимым мужчиной. Позднее телеканал передал, что женщина беременна.

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