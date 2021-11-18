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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 ноября

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Облачность, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в четверг, 18 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Дневная температура воздуха в столице составит от -1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В области днем синоптики прогнозируют от -2 до +3, а ночью — от -4 до +1 градуса.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 17 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущем похолодании в столичном регионе. По его словам, в ночь на пятницу, 19 ноября, может выпасть снег. К понедельнику, 22 ноября, ожидается «значительное похолодание».

Кроме того, специалисты центра погоды «Фобос» напомнили о рекордно низком атмосферном давлении. В столице оно может достичь минимальных для 20 ноября показателей, опустившись до 718–720 мм рт. ст.

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