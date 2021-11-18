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Вильфанд предупредил москвичей о резких переменах погоды с субботы

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В ближайшую субботу в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, 20 ноября в столице прогнозируется очень низкое давление, близкое к рекордному — около 720 мм ртутного столба. Всего за несколько дней давление понизится на 35–40 мм.

Кроме того, в субботу выпадет заметное количество осадков в Москве.

«День будет непогожим совершенно. Он будет таким дождливо-снежным», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Как отметил ученый, в этот период температура составит около 2–4 градусов тепла, однако из-за осадков и порывистого ветра ощущаться она будет как 5–7 градусов мороза.

В воскресенье, указал Вильфанд, в столице будет «подготовка к похолоданию», а осадки утихнут. Днем и ночью будет около 0 градусов.

«В понедельник заметное понижение температуры будет. Ночные температуры уже будут до минус 5 градусов, дневные — от 0 до минус 2 градусов, в некоторых районах — до плюс 2 градусов. Дальнейшее понижение будет и во вторник — ночью уже прогнозируется до минус 9 градусов», — подчеркнул синоптик.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем москвичей ожидает от минус 1 до плюс 1 градусов, в пятницу — 1–3 градуса тепла, в субботу — 2–4 градуса тепла, в воскресенье — от минус 1 до плюс 4 градусов, в понедельник — от минус 3 до плюс 2 градусов, во вторник — от минус 4 до плюс 1 градуса.

16 ноября центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы в течение недели ждет изменение погодных условий, в ближайшее воскресенье сформируется снежный покров, его высота может достичь до 10 см. По словам специалистов, текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой.

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