Поезд сбил школьный автобус в США

Поезд сбил школьный автобус с 16 детьми в Соединенных Штатах. Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

«Четверых студентов везут в больницу, их родителей уже об этом оповестили. Пострадавшими оказались ученики школы Макгейсвилля», — передает WHSV слова суперинтенданта школы округа Рокингем Оскара Шейкли.

Полиция выяснила, что поезд двигался без превышения скорости и что бригада состава правильно просигналила в гудок. Сейчас следователи проводят работу с машинистом поезда.

8 ноября пассажирский поезд и асфальтоукладчик столкнулись в Северной Осетии, водитель спецтехники погиб. В самом составе Владикавказ–Адлер пострадавших нет, поезд также не пострадал и с рельсов не сошел.