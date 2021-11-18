The Guardian раскритиковало борьбу Meta с фейками о вакцинации

The Guardian: Facebook и Instagram никак не боролись с фейками о коронавирусе и вакцинации. Компании не могут защитить своих пользователей от дезинформации, передает телеканал «Известия». С сентября прошлого года эксперты отследили десятки страниц распространителей фейков. По их словам, аккаунты очень популярные, у них более 370 тыс. подписчиков. Свои исследования и жалобы эксперты направили во Всемирную организацию здравоохранения. В свою очередь, Meta сообщила, что внимательно следит за размещением фейков. Обвинения в бездействии компания считает необоснованными. Наоборот, сообщается, что Facebook и Instagram за 1,5 года блокировали тысячи аккаунтов пользователей, распространяющих фейки о коронавирусе и вакцинации.

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