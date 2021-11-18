Захарова оценила заявления британского МИДа по СП-2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британии не стоит спекулировать на теме «Северного потока – 2». По ее словам, у королевства много внутренних проблем с обеспечением отопления для собственных граждан, передает телеканал «Известия». Таким образом она прокомментировала высказывания министра иностранных дел Британии Лиз Трасс. Захарова указала: подобного рода заявления Москва считает смехотворными

«Лучше бы в этой статье она рассказала о том, как замерзают люди в ее королевстве, и какие данные статистики есть на этот счет, и какие меры рекомендуются подданным Ее Величества для того, чтобы согреваться, — было бы интересно. Вместо того чтобы заниматься подобными выбросами и выпадами в наш адрес. А мы рассматриваем эти заявления как очередное подтверждение недружественной линии Лондона по отношению к нашей стране, стремление закрепить за собой лидирующие позиции в лагере недоброжелателей нашей страны», — заявила представитель МИД РФ.

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