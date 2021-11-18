Прямой эфир
Мир
Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала иск на Болдуина и продюсеров
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с Сибирью и югом РФ
Мир
Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Мир
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможный перенос запуска СП-2
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Мир
РФ сообщила о скорой отправке медикаментов и продуктов в Афганистан

Генерал «Аваза» рассказал о темнокожем киллере для снайперов «евромайдана»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинских снайперов, переброшенных в 2014 году на киевский майдан при участии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, также собирались устранить. Для этого был нанят темнокожий и плохо говоривший по-русски киллер Богдан, рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили в беседе с «Известиями» 18 ноября.

С призраками майдана: странные приключения украинцев в Грузии
У имевших боевой опыт гостей из незалежной изъяли оружие в канун акции оппозиции

По его словам, снайперы после событий на майдане хотели рассказать о действиях экс-президента Украины Петра Порошенко, но Киев решил «заткнуть» как наемников, так и самого Цителашвили.

«Когда дело приняло серьезный оборот, и уже Порошенко понял, что с этим что-то нужно было делать, со мной встретился представитель нашей диаспоры в Киеве и предложил мне миллион долларов, чтобы я обвинил Россию во всем этом, изменил показания и обвинил Кремль, якобы от них было такое задание», — признался генерал.

Через некоторое время с ним связался некий Богдан. Он был в Тбилиси и хотел встретиться с Цителашвили, представившись журналистом.

«Я искал Богдана, а увидел темнокожего человека, который плохо говорил по-русски. Он сказал, что собирает информацию о снайперах и просил помочь. Я сразу понял, что человек, который плохо говорит по-русски и собирает такую информацию не может быть журналистом, и через своих друзей установил его личность. Оказалось, что это был один из снайперов, действующих на майдане, и он собирал информацию для дальнейшей ликвидации меня и тех грузин-снайперов», — пояснил он.

Цителашвили порекомендовал киллеру Богдану покинуть Грузию. Но позже выяснил, что тот в Панкисии встречался с представителями чеченской диаспоры и просил помощи в ликвидации генерала. Ему отказали, сославшись на большой резонанс в Грузии из-за убийства высокопоставленного военного.

«Он еще, по моей информации, находился в Грузии и искал людей, которые могли бы помочь выполнить задание, которое ему дали Саакашвили, Порошенко, Гриценко и другие, но когда понял, что смысла нет, покинул страну», — добавил Цителашвили.

Накануне, 17 ноября, генерал Цителашвили рассказал о переброске группы снайперов в 2014 году на Украину. Он заявил, что к расстрелу протестующих и сотрудников правоохранительных органов на майдане в 2014 году причастны Петр Порошенко, Михаил Саакашвили и прибывшие из Грузии снайперы.

В этот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший президент Украины Виктор Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека. Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021