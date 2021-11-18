Генерал «Аваза» рассказал о темнокожем киллере для снайперов «евромайдана»

Грузинских снайперов, переброшенных в 2014 году на киевский майдан при участии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, также собирались устранить. Для этого был нанят темнокожий и плохо говоривший по-русски киллер Богдан, рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили в беседе с «Известиями» 18 ноября.

По его словам, снайперы после событий на майдане хотели рассказать о действиях экс-президента Украины Петра Порошенко, но Киев решил «заткнуть» как наемников, так и самого Цителашвили.

«Когда дело приняло серьезный оборот, и уже Порошенко понял, что с этим что-то нужно было делать, со мной встретился представитель нашей диаспоры в Киеве и предложил мне миллион долларов, чтобы я обвинил Россию во всем этом, изменил показания и обвинил Кремль, якобы от них было такое задание», — признался генерал.

Через некоторое время с ним связался некий Богдан. Он был в Тбилиси и хотел встретиться с Цителашвили, представившись журналистом.

«Я искал Богдана, а увидел темнокожего человека, который плохо говорил по-русски. Он сказал, что собирает информацию о снайперах и просил помочь. Я сразу понял, что человек, который плохо говорит по-русски и собирает такую информацию не может быть журналистом, и через своих друзей установил его личность. Оказалось, что это был один из снайперов, действующих на майдане, и он собирал информацию для дальнейшей ликвидации меня и тех грузин-снайперов», — пояснил он.

Цителашвили порекомендовал киллеру Богдану покинуть Грузию. Но позже выяснил, что тот в Панкисии встречался с представителями чеченской диаспоры и просил помощи в ликвидации генерала. Ему отказали, сославшись на большой резонанс в Грузии из-за убийства высокопоставленного военного.

«Он еще, по моей информации, находился в Грузии и искал людей, которые могли бы помочь выполнить задание, которое ему дали Саакашвили, Порошенко, Гриценко и другие, но когда понял, что смысла нет, покинул страну», — добавил Цителашвили.

Накануне, 17 ноября, генерал Цителашвили рассказал о переброске группы снайперов в 2014 году на Украину. Он заявил, что к расстрелу протестующих и сотрудников правоохранительных органов на майдане в 2014 году причастны Петр Порошенко, Михаил Саакашвили и прибывшие из Грузии снайперы.

В этот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший президент Украины Виктор Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека. Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.