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Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана

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Угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в среду, 17 ноября.

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«Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе, маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Рассчитываем, что талибы («Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, онлайн-трансляция которого ведется на сайте Организации.

На том же заседании Небензя сообщил, что Россия в ближайшее время направит в Афганистан медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости. Он подчеркнул: «первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи» и выразил надежду на то, что «ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость».

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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