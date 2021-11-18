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Великий Устюг приготовился праздновать День рождения Деда Мороза

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Дед Мороз зажжет огни на первой новогодней елке России у себя дома в Великом Устюге в свой День рождения в четверг, 18 ноября.

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«Главное сказочное шоу, включающее церемонию зажжения огней на первой новогодней елке России, состоится в 18.00 мск», — сообщила «РИА Новости» представитель туристско-информационного центра Вологодской области.

Как сообщает администрация Великоустюгского района, праздничные мероприятия в день рождения Деда Мороза будут транслироваться в онлайн-режиме.

Помимо самого шоу с зажжением огней, в четверг в Великом Устюге пройдут также экскурсионные, игровые и интерактивные программы, объединенные мультипликационной тематикой.

«Гостей ждет полное погружение в праздничную мультсказку, в которой пройдет огромное количество самых невероятных событий. Российский Дед Мороз готовит множество сюрпризов для малышей и взрослых», — рассказали в региональном туристско-информационном центре.

День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге с 2005 года.

16 ноября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что Дед Мороз сделал прививку от коронавируса. Он прошел полный курс вакцинации и готов к празднованию.

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