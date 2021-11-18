В Омске по подозрению в незаконной охоте задержаны шесть человек

В Омской области по подозрению в незаконной охоте правоохранители задержали шесть человек. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, ночью 11 ноября недалеко от деревни Шорино охотников остановили правоохранители. По данным РЕН ТВ, браконьеры убили семь косуль. Нарушители отправились на охоту на машине и квадроцикле, прихватили с собой четыре карабина и около двухсот патронов.

Кроме того, охотоведы обнаружили в их автомобиле два охотничьих ножа, топор, тушку зайца. Общая сумма ущерба составляет около 280 тыс. рублей.

Отмечается, что у двоих охотников были путевки на добычу косули.

СК возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты.

Ранее, 9 ноября, в Республике Саха (Якутия) во время рейда против браконьерства задержаны пять человек по подозрению в незаконной охоте, среди них судья райсуда Дмитрий Иванов, пристав Григорий Иванов и сотрудник районного ФСБ Арнольд Герасимов. Двое других задержанных — водитель и проводник. Изъято оружие, боеприпасы, 13 оленей и соболь.