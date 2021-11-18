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На спецрейсы в Россию записались 900 афганских студентов

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Порядка 900 афганских студентов, принятых на учебу в российские вузы, выразили желание попасть в РФ для продолжения образования. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

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«Мы готовы вывезти всех зачисленных в наши вузы афганцев, которые выразят такое желание. На спецрейсы записалось почти 900 студентов. Талибы (боевики радикального движения «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — Ред.) выступают за продолжение образовательных программ в России для афганских граждан», — отметил посол.

В последние годы правительство РФ выделяло для афганцев по 365 бюджетных мест в российских вузах. Но немалое количество молодежи из республики училось в России и за свой счет. По данным афганского посольства в Москве, в 2020 году в гражданских вузах России обучалось более 1,5 тыс. афганцев. Примерно половина из этого числа смогла продолжить занятия, поскольку не покидала пределов нашей страны на время пандемии. Те же, кто уехал на родину с началом коронавируса, потом не смог вернуться в Россию из-за эпидемических ограничений.

Летом обучавшиеся в российских вузах студенты из Афганистана и зачисленные в них абитуриенты обращались к Россотрудничеству с письмом с просьбой содействовать их возвращению в Россию, ссылаясь на невозможность дистанционного обучения на родине ввиду отсутствия в Афганистане стабильного интернета и электричества.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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