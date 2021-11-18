РФ сообщила о скорой отправке медикаментов и продуктов в Афганистан

Россия в ближайшее время направит в Афганистан медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в среду, 17 ноября.

«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — рассказал он на заседании Совета Безопасности ООН, онлайн-трансляция которого велась на сайте организации.

Небензя подчеркнул: «первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи» и выразил надежду на то, что «ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость».

Постпред добавил, что ситуация в Афганистане пока что не только не стабилизировалась, но, наоборот, обросла новыми вызовами, «связанными прежде всего с отсутствием международного признания». В числе актуальных старых проблем, которые никуда не делись, российский постпред отметил наркотики и терроризм.

Он добавил: социально-экономические проблемы Афганистана не решить без разморозки счетов в западных банках.

«Как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов ООН — Ред.), фондов и программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся», — сказал Небензя.

Оговаривая позицию Москвы по афганскому вопросу, он озвучил, что Россия выступает за скорейший созыв международной донорской конференции под эгидой ООН по Афганистану.

«Считаем целесообразным скорейший созыв под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет», — сказал постоянный представитель России при ООН.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

10 ноября Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности. Кроме этого, страна находится на грани гуманитарного кризиса: продолжается засуха, цены на продовольствие растут, и более 18 млн человек голодают.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.