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Политолог Мартынов прокомментировал задержания депутатов от КПРФ

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Политолог Алексей Мартынов в среду, 17 ноября, прокомментировал «Известиям» недавние задержания членов КПРФ. При этом он выразил сомнение, что партия сделает выводы из этих происшествий.

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«У нас волосы встают дыбом от того, что мы читаем в новостях: то лосиху беременную кто-то убил, то педофилы, то еще что-то. А дальше что будет? Расчлененка? Не гнушались партнерствовать с несистемными оппозиционерами, мошенниками и врагами. С помощью этого «умного голосования» этот крендель и проник, чтоб вы знали, по квоте КПРФ. Я надеюсь, что сейчас выводы будут сделаны, но я сомневаюсь, что выводы будут сделаны зюгановской партией», — отметил Мартынов.

Ранее в этот день депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следствие допрашивает свидетелей и потерпевшего. В квартире депутата местного заксобрания были проведены обыски. 17 ноября задержанный объявил голодовку из-за несогласия со следственными действиями.

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