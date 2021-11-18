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Зеленский заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории

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Украина готова снизить стоимость транзита газа на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского в среду, 17 ноября.

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Зеленский озвучил это предложение в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Также Зеленский в разговоре представил ряд предложений по предотвращению энергетического кризиса в Европе.

«Газета.Ru» сообщает, что глава ЕК, в свою очередь, заверила украинского лидера в полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

15 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

2 ноября председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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