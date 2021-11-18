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Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала иск на Болдуина и продюсеров

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Помощник режиссера по сценарию фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала исковое заявление в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) на актера Алека Болдуина, продюсеров кинокартины «Ржавчина» и техника по оружию, заявив, что сама она получила как «физические, так и эмоциональные» травмы. Об этом сообщил в среду, 17 ноября, журнал Variety.

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По утверждению истца, в сценарии фильма не был прописан эпизод со стрельбой. Митчелл отметила, что камеры в день инцидента были настроены на съемки лица Болдуина, кровавого пятна на его плече, а также его корпуса «по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — отметила она.

Митчелл указала: актер должен был потребовать продемонстрировать ему, заряжен ли револьвер, или самостоятельно убедиться в этом перед съемками. Кроме того, в иске имеются обвинения в вооруженном нападении, умышленном нанесении увечий и морального вреда.

Дополнительно в документе говорится, что сокращение затрат на съемки привело к трагедии. Упоминается в том числе сообщение оператора фильма, в котором он жаловался на два случайных выстрела на съемочной площадке перед съемками 21 октября. Митчелл была первым, кто позвонил в службу 911 после инцидента.

Ранее на прошлой неделе иск на продюсеров вестерна, в том числе и на Алека Болдуина, подал старший осветитель картины Серж Светной. Он заявил, что он находился в непосредственной близости от актера, когда был произведен выстрел, и что ему также был причинен физический и эмоциональный ущерб.

21 октября Болдуин в ходе съемки одной из сцен фильма выстрелил из оружия и ранил двух человек — Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

16 ноября окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис заявила, что «на данный момент никто не исключен» из списка подозреваемых, включая самого Болдуина. В рамках расследования было изъято около 500 патронов, в том числе холостые, и некоторые предположительно боевые патроны.

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