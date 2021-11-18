Белый дом отреагировал на слова Байдена о делегации США на Олимпиаде в Пекине

Президент США Джо Байден не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпинем тему Олимпиады в Пекине в ходе онлайн-саммита 16 ноября, поэтому комментировать слова Байдена об американской делегации заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в ходе регулярного брифинга 17 ноября не стал.

«Ничего не могу добавить по этому поводу», — сказал он, сославшись на отсутствие распоряжений по теме со стороны президента.

Ранее в этот день Джо Байден заинтриговал журналистов из пула Белого дома неоднозначным ответом на вопрос, намерены ли США направить на Олимпиаду в Пекин делегацию. Байден назвал делегацией себя, никак более не оговорив тему возможного бойкота страной пекинской Олимпиады в феврале 2022 года.

16 ноября The Washington Post сообщила, что администрации Белого дома пора объявить бойкот пекинской Олимпиаде. Несколько информированных источников издания заверили, что иного варианта быть не может: так Штаты намерены ответить КНР на политику нарушения прав человека.

Источники уверены, что после окончания виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина у администрации США стало на одну причину меньше откладывать объявление дипломатического бойкота.

Зимняя Олимпиада — 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграют 109 комплектов наград.