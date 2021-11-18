РФ объяснила принципиальный отказ продавать отобранную в США дипсобственность

Россия принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в Соединенных Штатах. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Практического разговора не было, были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать. Россия принципиально на это не пойдет», — отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул: российских дипломатов по-прежнему не допускают к собственности. По его словам, посольство РФ в США в ответ на ноты с просьбой допуска ко всем отобранным объектам получает вежливый отказ.

Ранее, 5 ноября, советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев заявил: Россия потребует от Вашингтона компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. Всего Соединенные Штаты конфисковали шесть объектов.

Дипломат также сообщил, что российское дипломатическое ведомство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом, что препятствует стабилизации двусторонних отношений.

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.