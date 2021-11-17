Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киев готов снизить стоимость транзита газа. Об этом в среду, 17 ноября, сообщается на официальном сайте украинского президента.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Киев предоставил фон дер Ляйен ряд предложений по предотвращению энергетического кризиса в Европе. Также Зеленский уточнил, что «Северный поток — 2» — это якобы угроза энергетической безопасности всей Европы.

«В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», — сообщили в Киеве.

Собеседники также затронули спектр актуальных вопросов. Так, Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за «твердые сигналы» по поводу поддержки Киева, которые были выражены ей во время визита в США. Глава Еврокомиссии и украинский лидер констатировали, что миграционный кризис на границе Белоруссии является «гибридной атакой».

Ранее, 15 ноября, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

2 ноября председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.