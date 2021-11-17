Аварийную школу демонтировали в Нижнем Новгороде

В деревне Бешенцово Приокского района Нижнего Новгорода завершили демонтаж здания аварийной школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Учреждение располагалось в одноэтажном доме № 131 по улице Центральной. Его возвели в 1909 году. До мая 2009 года в школе обучались дети с 1 по 4 классы школы № 158. С 2010-го здание не используется, пишет ИА «НьюсНН».

Местные жители отмечают, что в последние годы здание представляло опасность для окружающих. Его неоднократно заколачивали, но некоторые все равно находили способ пробраться внутрь.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Нижнем Новгороде намерены завершить строительство всех корпусов «Школы 800». По словам губернатора региона Глеба Никитина, начать обучение в «Школе 800» дети смогут уже в январе 2022-го. Оно будет бесплатным.