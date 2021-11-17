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Регулятор ФРГ отказался комментировать возможный перенос запуска СП-2

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Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не планирует давать никаких комментариев по поводу возможности переноса сроков ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на март следующего года. Об этом 17 ноября заявил «РИА Новости» представитель немецкого регулятора.

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«На данный момент я могу сказать только то, что уже было сказано вчера в нашем пресс-релизе», — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в МИД РФ выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

В этот же день Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с приостановкой сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG «Северный поток – 2» и указал, что надеется на независимую экспертизу. Председатель организации Оливер Хермес предостерег от политизации данного процесса.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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