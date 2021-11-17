Еще пять дворов отремонтируют в Пскове за счет горбюджета

В Пскове до конца ноября должны сдать еще пять дворовых территорий, на которых ведутся ремонтные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время подрядчик должен зайти во двор дома № 38 по Октябрьскому проспекту. Там планируется отремонтировать проезд, заменить бортовой камень, люки, плиты, заасфальтировать парковку.

Продолжаются работы во дворах дома № 75 по Рижскому проспекту и дома № 65 по улице Юбилейной. Там проводится замена дорожного полота, обустройство тротуаров и новых парковок.

На улице Генерала Маргелова, 15 и в переулке Олега Зобова, 3 работы уже завершены. Там также привели в порядок проезды и тротуары, заменили бортовой камень, плиты и люки, отрегулировали высоту крышек колодцев. На объекте на проспекте Зобова подрядчик заасфальтировал парковку.

18 октября Борис Елкин рассказал, что в Пскове до конца года планируют отремонтировать 23 дворовые территории. На эти цели предусмотрено 70 млн рублей.