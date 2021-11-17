МВД России выявило 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС в рамках дела Раковой

Следователи по уголовному делу в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц выявили в Институте общественных наук РАНХиГС 12 фиктивно трудоустроенных на должности научных сотрудников, сообщили в пресс-службе МВД РФ 17 ноября.

«Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения Российской Федерации, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — выяснили следователи.

В ведомстве уточнили, что указанные лица никаких научных работ в образовательной организации не вели, но заработную плату получали регулярно. Также в рамках расследования были проведены обыски в жилищах указанных сотрудников, в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова.

Обыски прошли в связи с подозрениями экс-замминистра в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС, сообщает «Газета.RU».

В МВД добавили, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделили в отдельное производство из уголовного дела в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Марину Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря 2021 года.

Также был арестован муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в «Фонде новых форм развития образования». Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАХиГС. В вузе обвинения отрицают.

По делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. До 29 ноября арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

Также 12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 19 октября ему предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. 20 октября он был госпитализирован из квартиры, где находился под домашним арестом. 9 ноября суд отменил домашний арест Зуева и отправил его в СИЗО.