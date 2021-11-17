Разработка Харбейского месторождения началась в ЯНАО

В ЯНАО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» начал опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Харбейском месторождении Северо-Русского кластера. Годовой уровень добычи газоконденсатной программы месторождения составляет 3,6 млрд кубометров природного газа и 0,6 млн тонн газового конденсата в год, уточняет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-релиз НОВАТЭКа.

«Запуск Харбейского месторождения внесет существенный вклад в объемы добычи газа и жидких углеводородов НОВАТЭКа, — приводится в пресс-релизе комментарий председателя правления компании Леонида Михельсона. — Одним из наших стратегических приоритетов является поддержание уровня добычи в зоне Единой системы газоснабжения, и мы продолжаем развивать Северо-Русский добывающий кластер, который играет важную роль в нашей стратегии». Об этом пишет «Нефть и Капитал».

Харбейское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в границах Северо-Русского участке недр в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Открыто в 2015 году. Запасы газа предварительно оцениваются в 220 млрд м3, извлекаемые запасы нефти - более 40 млн т по категориям ABC1+C2. На первом этапе будет начата добыча газа из сеноманской и валанжинской залежей.