Цена нефти Brent опустилась ниже $80 впервые с 7 октября

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября. Об этом в среду, 17 ноября, свидетельствуют сведения торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 21:45 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $79,91 за баррель, что говорит о снижении на 3,05%. Стоимость Brent была ниже $80 за баррель в последний раз 7 октября.

Ранее в этот день газета South China Morning Post со ссылкой на источники рассказала, что президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем Китая Си Цзиньпином попросил КНР использовать нефть из собственных запасов. По словам американского лидера, это должно привести к понижению мировых цен на этот ресурс.

2 ноября Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.

До этого, 29 октября, агентство Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

По данным журналистов, официальные лица США, Японии и Индии начали призывы к другим крупным потребителям и странам — экспортерам нефти еще около трех недель назад, «однако в последние дни они усилились из-за роста цены нефти до $85 за баррель».