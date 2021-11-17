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МИД опубликовал переписку Лаврова по Украине с коллегами из ФРГ и Франции

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Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом в среду, 17 ноября.

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Переписка касается возможности проведения новой встречи в нормандском формате. Как пояснили в Министерстве, документ опубликован из-за неверной передачи мнения Москвы.

«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники», — сообщили на сайте МИДа.

Как сообщает «Газета.Ru», в переписке Лавров подчеркнул необходимость продолжать посреднические усилия трех стран для урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. Министры отметили: некоторые предложения РФ «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект договоренностей, при этом подтвердив, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также удивился, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИДов «нормандской четверки». Однако, по его словам, такого сигнала пока не поступало.

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