Власти Коми выделят на поддержку муниципалитетов 350 млн рублей

Правительство Коми распределит между муниципалитетами дотации на 353 млн рублей. Проект постановления размещен на портале общественного обсуждения нормативных документов и правовых актов республики.

В пояснительной записке к документу говорится, что средства выделяются в качестве дополнительной финансовой поддержки в 2021 году для частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов в бюджеты.

Дотации поступят в 13 районов в два этапа. На первом предусмотрено выделение 198,4 млн рублей, на втором – 154,6 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Наибольшее количество средств получит Усинск – 95,8 млн рублей. Наименьшая сумма в размере 992 тыс. рублей предназначена Сысольскому району.