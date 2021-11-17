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Минск опроверг обсуждение Лукашенко с Меркель санкций против Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель не обсуждал санкции против республики и «признание его главой государства» в Евросоюзе, так как это было бы ниже его достоинства. Об этом 17 ноября заявила «РИА Новости» пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в разговоре подобные вопросы и выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и, тем более, о некоем «признании» в ходе переговоров сказано не было. Тем более, для белорусского общества, избравшего Лукашенко своим президентом, такого вопроса в принципе не существует», — сказала она.

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По словам Эйсмонт, недавнее провокационное заявление министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс означает только то, что о процессе по решению проблемы беженцев на польско-белорусской границе в этой стране «ничего не знают и ничего в нем не значат».

«Главе эстонского МИД стоило бы иметь в виду, что стенограммы всех разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть в таком случае обращаются к партнерам по Евросоюзу. Там, возможно, им предоставят достоверную информацию», — резюмировала пресс-секретарь Лукашенко.

Ранее в среду Эва-Мария Лийметс заявила, что в телефонном разговоре с Ангелой Меркель Александр Лукашенко выдвинул условия прекращения миграционного кризиса на границе с Евросоюзом. Так, по словам эстонского министра, белорусский лидер якобы потребовал, чтобы санкции в отношении его страны были прекращены, а также чтобы в ЕС его официально признали главой государства.

В этот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство Германии посчитало необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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