Военный мемориал отремонтировали в Скопинском районе Рязанской области

В Шелемишевском военном городке завершен ремонт мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области.

Обновить памятник, благоустроить прилегающую к нему территорию удалось благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. Она дает гражданам реальную возможность напрямую участвовать в жизни того или иного населенного пункта, самостоятельно определяя приоритеты развития своей малой родины, пишет РИА «7 новостей».

В этом году в муниципалитете реализовано девять проектов, предложенных жителями района.⁣