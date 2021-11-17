Военный мемориал отремонтировали в Скопинском районе Рязанской области
В Шелемишевском военном городке завершен ремонт мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области.
Обновить памятник, благоустроить прилегающую к нему территорию удалось благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. Она дает гражданам реальную возможность напрямую участвовать в жизни того или иного населенного пункта, самостоятельно определяя приоритеты развития своей малой родины, пишет РИА «7 новостей».
В этом году в муниципалитете реализовано девять проектов, предложенных жителями района.