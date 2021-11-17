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Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
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Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой

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В США этой зимой может произойти ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией из-за ослабленного иммунитета и повышенной активности «Дельта»-штамма. Об этом рассказал руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Он уточнил, что граждане, которые не прошли процедуру вакцинации, наиболее уязвимы для коронавируса. При этом, по словам специалиста, в современных условиях также растет динамика заболеваемости в условиях распространения «Дельта»-штамма.

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В связи с этим, обратил внимание Фаучи, риску подвержены и те, кто уже получил прививку от COVID-19. Главный инфекционист заключил, что речь в этом случае идет о двойном ударе.

«Мы столкнемся со случаями заражения после вакцинации в гораздо большем числе, чем мы их наблюдаем в настоящее время среди вакцинированных людей», — подчеркнул Фаучи.

Вместе с тем специалист заверил, что зафиксированное увеличение роста числа заражений COVID-19 в Соединенных Штатах является тревожным в особенности в период приближающихся праздников, передает его слова в среду, 17 ноября, телеканал ABC.

Ранее, 10 ноября, 11 американских штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. На процедуре настаивает администрация президента США Джо Байдена. К иммунизации принуждают сотрудников крупных компаний.

Спустя два дня апелляционный суд в США приостановил распоряжение Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от коронавируса.

При этом 1 ноября пресс-секретарь Белого Джен Псаки получила положительный тест на COVID-19. В тот же день Байден также сдал тест, который показал отрицательный результат.

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