В американской компании запретили без разрешения нанимать белых мужчин

Крупнейшая американская инвестиционная компания запретила менеджерам принимать на работу белых мужчин. Об этом сообщил телеканал Fox News. Прежде чем заключить такой договор, потребуется получить специальное разрешение, передает телеканал «Известия». Квалификация сотрудника уходит на второй план. В первую очередь важны расовая и гендерная принадлежность. Действия компании State Street Global Advisors нарушают закон. Дискриминация по расовому признаку в США запрещена. Присутствуют в происходящем и двойные стандарты. Ведь компанией-учредителем State Street управляет белокожий мужчина. И более того, Рональд О'Хэнли сам ранее возглавлял ряд инициатив по гендерному равенству. Телеведущий Fox News Такер Карлсон призвал главу корпорации быть последовательным, освободить пост и предоставить возможность занять его темнокожей женщине.

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