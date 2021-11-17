Прямой эфир
Общество
Правительство обсудит вопрос введения QR-кодов по уровню антител
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Меркель не исключила финпомощь Минску в связи с миграционным кризисом
Общество
Глава Минпромторга исключил закрытие кафе в случае применения QR-кодов
Мир
В Германии раскрыли детали переговоров Меркель и Лукашенко
Общество
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
Мир
На Украине открылся пункт вакцинации для людей с фейковыми сертификатами
Мир
МИД России назвал провокацией учения США в Черном море
Мир
Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Мир
Путин проведет в Кремле встречу с президентом Узбекистана 19 ноября

Размер взносов на капремонт вырастет в Калужской области с 2022 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области повысят размер взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

С 2022 года размер взноса для многоквартирных домов без лифта составит 9,1 рубля за 1 кв. м общей площади квартиры. С лифтом сумма будет выше — 10,38 рублей за 1 кв. м, пишет газета «Весть».

В минстрое Калужской области рассказали, что в 2021 году программа капремонта домов при реализации столкнулась с рядом трудностей. Среди них недофинансирование работ, связанное именно с недостаточностью взносов.

По данным ведомства, в ЦФО размер среднего взноса на капремонт составляет 8,69 рубля, в то время как в Калужской области он сейчас равен 7,91 рубля. Значительный объем средств при этом расходуется на приведение в порядок малоэтажных домов и объектов культурного наследия.

Также на работах отразился рост цен на стройматериалы. Так, стоимость металла увеличилась на 41,7%, дерева и столярных изделий — на 65,65%, пластиковых изделий — на 41,1%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021