Размер взносов на капремонт вырастет в Калужской области с 2022 года

В Калужской области повысят размер взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

С 2022 года размер взноса для многоквартирных домов без лифта составит 9,1 рубля за 1 кв. м общей площади квартиры. С лифтом сумма будет выше — 10,38 рублей за 1 кв. м, пишет газета «Весть».

В минстрое Калужской области рассказали, что в 2021 году программа капремонта домов при реализации столкнулась с рядом трудностей. Среди них недофинансирование работ, связанное именно с недостаточностью взносов.

По данным ведомства, в ЦФО размер среднего взноса на капремонт составляет 8,69 рубля, в то время как в Калужской области он сейчас равен 7,91 рубля. Значительный объем средств при этом расходуется на приведение в порядок малоэтажных домов и объектов культурного наследия.

Также на работах отразился рост цен на стройматериалы. Так, стоимость металла увеличилась на 41,7%, дерева и столярных изделий — на 65,65%, пластиковых изделий — на 41,1%.