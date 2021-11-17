Трассы из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь перекроют из-за ремонта

В ноябре из-за ремонтных работ на федеральных автодорогах из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь временно будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Информация об этом опубликована на сайте ФКУ «Уралуправтодор». Ограничения движения связаны с работами по установке табло информации на участках автотрасс.

«19 ноября на федеральной трассе Екатеринбург–Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта с 3:00 до 3:15 в обоих направлениях. На трассе Пермь–Екатеринбург для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения 23 ноября с 1:00 до 1:15 в оба направления», — говорится в сообщении «Уралуправтодора», передает ИА «Ура.ру».

В октябре в Тюмени запустили движение по новому съезду транспортной трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Полное завершение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано на декабрь следующего года. Здесь будет два путепровода, восемь съездов, пешеходный переход и велодорожки. А для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен лифт.