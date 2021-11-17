Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности

Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи. Таким образом соцсеть просит подтвердить личность владельца аккаунта, передает телеканал «Известия». Этот способ был выбран, потому что с помощью видеоселфи можно показать лицо с разных ракурсов. Проверка личности происходит лишь в случае подозрительной активности. Так соцсеть убеждается, что профиль ведет реальный человек, а не бот.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.