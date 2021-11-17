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Около 30 российских детей вывезут из Сирии до конца года

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До конца года из Сирии планируется вывезти порядка 30 российских детей. Об этом 17 ноября рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Первый выезд на территорию Дамаска планируется до конца этого года», — сказала она.

Всего, отмечает «РИА Новости», аппарат детского омбудсмена подготовил документы на вывоз из арабской республики 140 российских детей.

В июле экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию. Как она отмечала, самая тяжелая ситуация с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь.

В том же месяце самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Самому маленькому прибывшему ребенку был один год. После прохождения необходимых медицинских проверок и карантина детей передали ближайшим родственникам.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

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