Около 30 российских детей вывезут из Сирии до конца года
До конца года из Сирии планируется вывезти порядка 30 российских детей. Об этом 17 ноября рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Первый выезд на территорию Дамаска планируется до конца этого года», — сказала она.
Всего, отмечает «РИА Новости», аппарат детского омбудсмена подготовил документы на вывоз из арабской республики 140 российских детей.
В июле экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию. Как она отмечала, самая тяжелая ситуация с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь.
В том же месяце самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Самому маленькому прибывшему ребенку был один год. После прохождения необходимых медицинских проверок и карантина детей передали ближайшим родственникам.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.