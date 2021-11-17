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Алжир обвинил сборную Буркина-Фасо в применении черной магии перед матчем

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Сборная Алжира обвинила игроков Буркина-Фасо в применении черной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» в Блиде во время матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2022. Об этом 16 ноября написал в Twitter алжирский журналист Валид Зиани.

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«Алжирцы обратились за помощью к экзорцисту, чтобы снять заклинание. Добро пожаловать в Африку», — так описал произошедшее журналист.

Отмечалось, что матч завершился со счетом 2:2. По итогам второго этапа квалификации ЧМ-2022 Алжир занял первое место в группе A и прошел в следующий этап, набрав 14 очков. Команда Буркина-Фасо получила только 12 очков.

Примечательно, что подобные обвинения не редкость. Так, 18 января тренер сборной Зимбабве по футболу Здравко Логарушич обвинил команду Камеруна в колдовстве перед матчем Кубка африканских наций в Яунде. Команда Зимбабве проиграла, Камерун забил один гол.

Перед матчем в Сети появился снимок Логарушича с табличкой с надписью «Колдовство в Камеруне» и мертвой летучей мышью. Отмечалось, что в ряде стран Африки это животное приносят в жертву. Считается, что совершение этого обряда приносит удачу.

14 ноября стало известно, что сборная России по футболу уступила Хорватии со счетом 0:1 и заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2022. Теперь россияне могут попасть на мировое первенство через стыковые матчи, которые пройдут в марте.

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