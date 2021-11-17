Дело о мошенничестве при благоустройстве расследуют в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта в Асекеевском районе. Речь идет о благоустройстве территории административно-культурного центра в поселке Чкаловский Асекеевского района. Представители коммерческой организации указали липовые сведения о выполнении работ.

«Указали в акте о приемке выполненных работ сведения о выполненных работах, которые фактически не производились, — в части подготовки стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев, посадки деревьев-саженцев, а также установки уличных светодиодных светильников», — пояснили в пресс-службе регионального СК, передает РИА «Оренбуржье»,

Ранее мэрия Орла приняла решение расторгнуть контракт на реконструкцию Красного моста. Топ-менеджеры подрядчика фигурируют в уголовном деле о хищении средств. Власти пересчитывают стоимость проекта с учетом подорожания стоимости строительных материалов. После этого будет объявлен новый аукцион. Предполагается, что нового подрядчика получится найти в апреле-мае 2022 года.