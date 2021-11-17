Восемь общественных территорий благоустроили за год в Тюмени

В Тюмени продолжается масштабная работа по созданию парков и общественных зон. Как отметил заместитель главы города Семен Тегенцев, в этом году благоустроено восемь общественных территорий, в том числе сквер железнодорожников в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Обустроены лесопарки Затюменский, имени Гагарина, Гилевская роща, ставшие популярным местом отдыха горожан. Еще 14 зон организованы в природных условиях и 10 рекреационных зон вблизи водных объектов», — рассказал Тегенцев.

Как пишет megatyumen.ru, ведется активная работа по событийному парку «Алебашево», разрабатывается эскизный проект.

На следующий год в Тюмени запланировано благоустройство территорий возле 55 многоквартирных домов. Список составлен с учетом предложений местных жителей и фактического состояния дворов. Для этого проводятся общие собрания.

Общественная комиссия определяет перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве. Жители дворов, где будет проходить преображение, участвуют в принятии решений по проекту. Именно они выбирают, как и чем наполнить пространство у своего дома. А потом контролируют и принимают работу.