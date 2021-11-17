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Следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных лиц в рамках дела Раковой

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МВД РФ установило, что в рамках одного из эпизодов в деле экс-замглавы Министерства просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, 12 человек были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств двенадцати сотрудникам Министерства просвещения Российской Федерации, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату», — заявили в МВД.

Уточняется, что в жилье «указанных сотрудников» 17 ноября прошли обыски.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что следователи провели обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова по делу о мошенничестве. В ведомстве подтвердили эту информацию, добавив, что обыски прошли в рабочих кабинетах и жилье Федотова и Ефремова.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и иных лиц, сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности, резюмировали в МВД.

Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря 2021 года.

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в «Фонде новых форм развития образования». Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАХиГС. В вузе обвинения отрицают.

Помимо прочего, по делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. До 29 ноября также арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

Также 12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 19 октября Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. 20 октября он был госпитализирован из квартиры, где находился под домашним арестом. 9 ноября суд отменил домашний арест Зуева и отправил его в СИЗО.

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