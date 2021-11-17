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Пожилой автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве

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В городе Новоржев Псковской области пожилой водитель легковушки сбил на переходе женщину. Пешеход получила травмы.

Как сообщили Псковской ленте новостей в региональной ГИБДД УМВД России, авария произошла в среду, 17 ноября, около дома № 42 на улице Германа. 73-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила различные травмы. Ее доставили в больницу с ушибами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

16 ноября на севере Хабаровска в результате наезда авто серьезно пострадала девочка-подросток. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил легковой автомобиль.

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