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Двое полицейских подверглись нападению в Иерусалиме

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Двое стражей порядка подверглись нападению со стороны неизвестного в Старом городе в Иерусалиме. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, издание Jerusalem Post.

Отмечается, что нападение произошло на улице Хагай. Злоумышленником оказался 16-летний подросток, его обезвредили пограничники и охранник, который находился вблизи места происшествия.

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В результате нападения пострадали двое полицейских, один был ранен ножом в шею, а другой — в руку. В настоящий момент они оба госпитализированы.

Ранее, 12 ноября, молодой человек умер в результате уличного нападения неизвестного на прохожих. По предварительным данным, всего ранения получили четыре человека, в том числе женщина 80 лет. Полиция западного района Лондона Ханслоу начала расследование произошедшего.

8 ноября во Франции мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на полицейскую бригаду в автомобиле у комиссариата полиции города Канны. Правоохранители были в бронежилетах, пострадавших в результате нападения нет.

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