Появились первые кадры с освобожденным из рабства в Казахстане россиянином

В распоряжении «Известий» в среду, 17 ноября, оказались первые кадры с освобожденным из 20-летнего рабства в Казахстане россиянином. В настоящий момент с мужчиной работает полиция.

При этом официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров рассказал, что потерпевший якобы отказывается от собственных заявлений.

«Он уверяет, что никто его не удерживал и что он по собственной воле оказался в этом месте, где мы его нашли. У него на руках были военный билет и другие документы», — отметил Кудияров.

Ранее в этот день россиянин Алексей Котов, находящийся в Казахстане, заявил о многолетнем рабстве. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого задержали.

После этого уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин пообщался с семьей мужчины. По их словам, Котов окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом — в Казахстане.

Как рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, в 1999 году из Казахстана от Котова пришло письмо о том, что его избили. После этого связь с мужчиной прекратилась.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области в среду начало проверку по данным сведениям. Будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц.