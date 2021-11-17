Новые тарифы на проезд в электричках введут в Липецкой области

С 1 января 2022 года на территории Липецкой области вступит в действие новый тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Об этом информирует управление потребительского рынка и ценовой политики региона.

Проезд будет стоить 20,85 рубля за одну десятикилометровую зону. В настоящее время тариф составляет 20 рублей за одну десятикилометровую зону. Таким образом, действующий тариф повысится на 85 копеек (4,25%), что не превышает прогнозный уровень инфляции на следующий год, отмечает GOROD48.

Новгородскую и Псковскую области свяжет новый пригородный поезд. Он начнет курсировать по маршруту Старая Русса – Морино в конце декабря этого года. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что электричка будет ходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.