Активисты и жильцы привели в порядок дом 1937 года в Астрахани

В Астрахани жилой дом 1937 года на улице Советская, 25 был разрисован и обклеен объявлениями. Это одно из крупнейших советских жилых зданий довоенного времени. Активисты привели в порядок фасад. После этого собственники квартир и управляющая компания решили покрасить двери и отремонтировать подъезд, информирует «Астрахань 24».

Ранее общественники привели в порядок две остановки в микрорайоне имени ХХ лет Октября. Они отмыли советскую мозаику от нескольких слоев объявлений и афиш.

С января по сентябрь 2021 года в Астраханской области капитальный ремонт провели в 208 домах. Сейчас еще в 100 многоквартирных зданиях ремонт продолжается. Планируется, что все работы завершатся до марта 2022-го, а на некоторых объектах и до конца этого года. Собираемость взносов за капремонт в регионе составляет 84%.