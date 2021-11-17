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Истребитель F-35 британских ВВС упал в Средиземное море

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Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море при вылете с борта авианосца Queen Elizabeth. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил британский портал Metro.

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Инцидент произошел утром в среду. Пилот успел катапультироваться и вернулся на корабль. Министерство обороны начало расследование, отказавшись предоставлять подробности инцидента.

F-35, стоимость каждого из которых оценивается примерно в £100 млн, находятся на борту авианосца Queen Elizabeth стоимостью £3 млрд.

В настоящее время Queen Elizabeth возвращается в Великобританию после похода в азиатский регион. Самолеты с авианосца ранее участвовали в ударах по позициям террористов в Ираке и Сирии.

Многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения F-35 разработан в двух модификациях: для морской пехоты и флота. На нем установлены самые современные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушать радар противника и препятствовать атакам вражеских истребителей или противоракетной обороне.

F-35, как отмечает «Газета.Ru», может нести управляемые бомбы Paveway IV и различные ракеты класса «воздух–воздух», «воздух–земля» и даже крылатые ракеты Storm Shadow.

В начале июня портал Business Insider назвал F-35 худшим образцом американского вооружения. Причиной стали многочисленные технические, производственные изъяны самолета, проблемы с надежностью, а также его огромная стоимость.

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