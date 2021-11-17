Современный кинозал откроется в Брянске

На основании конкурсного отбора Фонда кино в 2021 году Брянской области выделено 5 млн рублей на создание кинозала. Он откроется в кинотеатре «Победа», расположенном в Бежицком районе Брянска.

Директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова сообщила, что в настоящее время завершается капитальный ремонт помещения, где будет размещен кинозал, передает NASHBRYANSK.RU. По ее словам, всё необходимое оборудование поставлено в полном объеме. Работы по установке и подключению кинопроекционной техники будут завершены в середине декабря.

Ранее детскую школу искусств и дом культуры, которые находятся в деревне Добрунь Брянского района Брянской области, обновили в рамках региональных программ. На ремонт зрительного зала, гримерной, музея, коридора, класса хореографии в доме культуры было выделено 6 млн рублей. В здании также обновили систему отопления и заменили окна.