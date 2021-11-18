Интерес России к американским государственным облигациям угас. Костер страсти за семь лет превратился в тлеющие угли, из которых пламя уже не возгорится. И это хорошо. Последние данные говорят о сокращении вложений примерно на $100 млн в сентябре. В долгосрочные бумаги размещено $204 млн, в краткосрочные $3,7 млрд. До начала пандемии COVID-19 ситуация была обратной: в бумаги с долгим сроком погашения было вложено $3,3 млрд, а краткосрочные $400 млн. В начале 2018 года общие вложения составляли почти $100 млрд. Этим Россия показывает, что теперь Америке она не готова доверить даже небольшие суммы на длительный срок. Про акции даже говорить не о чем. Как было $600 млн в 2014 году, так и осталось.

А что с американскими инвестициями в российские активы? Санкции и жесткая риторика должны были отбить иностранцам всякую охоту покупать ОФЗ. На практике всё иначе. В начале 2018 года резиденты США держали в отечественных долговых бумагах $13 млрд. Сейчас $16 млрд. Вложения в акции увеличились с $56 млрд до $76 млрд. Правда, это исключительно за счет роста котировок. Получается, что инвесторы США долларами голосуют за Россию, а российские инвесторы рублями голосуют против Америки. Истинное финансовое доверие измеряется не доходностью облигаций и не кредитными рейтингами. Его видно по денежным потокам.

Вообще, всегда полезно знать, на что поставлены деньги. Риторика с телевизионных экранов может быть обманчивой. Прогнозы экспертов слишком субъективны. Но если вы, например, ничего не знаете про футбол, то лучший способ оценить исход предстоящего матча — посмотреть, как сделаны ставки на команды. Также опасно покупать рискованные активы по совету эксперта, который все свои деньги держит на депозитах. Хотите знать, что будет с курсом рубль/доллар, смотрите, как торгуются форвардные контракты на эту валютную пару.

Причина, по которой Россия избавилась от долларовых вложений, — санкции. Даже небольшая вероятность блокировки $100 млрд не может устраивать. Несмотря ни на какую доходность. Вообще, требовать от ФНБ максимизации доходности нелогично. Чем больше денег, тем больше беспокоишься о сохранности. Это любой инвестиционный консультант подтвердит. Оставлять в американских гособлигациях $4 млрд тоже, конечно, риск, но их потеря не будет существенной для отечественных резервов, которые перевалили за $600 млрд. В конце концов, в 2014 году наша страна списала Кубе долги на сумму более $30 млрд.

Продажа облигаций США — не единственный индикатор ухода России от доллара. В июне этого года валюта США была полностью исключена из структуры средств ФНБ. До этого были данные о падении доли доллара во внешнеторговом обороте России. Сокращает объемы долларов в своих резервах и Центральный банк. И наша страна не единственная. По этому пути идет Китай, государства ЕС, Иран. В июле евро зафиксировал свою максимальную долю в мировых расчетах. Разумеется, доллар как платежное средство не исчезнет, США невозможно исключить из мировой торговли. Американская валюта останется одной из ведущих. Одной из, а не доминирующей.

Как ни удивительно, есть страны, которые нарастили вложения в гособлигации США. Их очень мало. Например, Великобритания увеличила за три года объем вложений вдвое до $566 млрд. Китай и Япония в абсолютном выражении не изменили свои показатели за это время — в сумме по-прежнему более $2 трлн. Однако за это время госдолг США вырос с $21,5 до $28,4 трлн. Это значит, что доля Китая, например, снизилась с 5,5% до 3,5%.

«Одомашнивание» государственного долга — незаметный, но важный мировой тренд последних 20 лет. Вкупе с созданием собственных платежных систем, оптимизацией резервов валютами стран основных партнеров, ужесточением торговых барьеров, перестроением логистических цепочек на уровне бизнесов он указывает на формирование в будущем нескольких валютных зон. В этом смысле Россия, избавляясь от гособлигаций США, идет в правильном направлении, улучшая свои позиции по параметрам финансовых рисков. Следующим важным шагом для РФ будет придание нашей валюте инвестиционного статуса.

Автор — главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора