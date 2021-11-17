Семилетняя девочка провалилась под лед озера в парке Уфы

В парке Якутова в Уфе семилетняя девочка провалилась под лед Солдатского озера. Ее спас очевидец, сообщает управление гражданской защиты.

По данным ведомства, в момент происшествия девочка находилась без присмотра взрослых. Она вышла на тонкий лед и провалилась. Предотвратить трагедию удалось очевидцу.

Пострадавшую доставили в больницу для обследования. Информация о случившемся будет передана в профильные службы для работы с родителями ребенка.

Как отмечает «МедиаКорСеть», на Солдатском озере установлены аншлаги, которые предупреждают об опасности нахождения на льду.

14 ноября на реке Сынтасты в поселке Бреды под Челябинском под лед провалились двое восьмилетних мальчиков. Дети погибли. Свидетелем случившегося стал местный житель, который рыбачил поблизости. Выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых. Прокуратура начала доследственную проверку.